Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд признаны лучшей парой сентября

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд признаны лучшей парой сентября
Теннис / WTA 0

Чемпионки Открытого чемпионата США в парном разряде Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд признаны лучшей парой сентября, сообщается на официальном сайте WTA.

За победу в номинации Звонарёва и Зигемунд соперничали с победительницами «Ролан Гаррос» в парном разряде Тимей Бабош (Венгрия) и Кристиной Младенович (Франция), а также Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барборой Стрыцовой (Чехия) — чемпионками турнира в Риме.

Напомним, в финальном матче US Open спортсменки со счётом 6:4, 6:4 обыграли Николь Меликар и Сюй Ифань.

В августе лучшей парой месяца были признаны чешка Квета Пешке и Деми Схурс из Нидерландов.

Лучшей теннисисткой сентября стала японка Наоми Осака, Ига Свёнтек из Польши победила в номинации «Прорыв месяца».

Наоми Осака — лучшая теннисистка сентября, Ига Свёнтек — «Прорыв месяца»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020