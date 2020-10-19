Чемпионки Открытого чемпионата США в парном разряде Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд признаны лучшей парой сентября, сообщается на официальном сайте WTA.

За победу в номинации Звонарёва и Зигемунд соперничали с победительницами «Ролан Гаррос» в парном разряде Тимей Бабош (Венгрия) и Кристиной Младенович (Франция), а также Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Барборой Стрыцовой (Чехия) — чемпионками турнира в Риме.

Напомним, в финальном матче US Open спортсменки со счётом 6:4, 6:4 обыграли Николь Меликар и Сюй Ифань.

В августе лучшей парой месяца были признаны чешка Квета Пешке и Деми Схурс из Нидерландов.

Лучшей теннисисткой сентября стала японка Наоми Осака, Ига Свёнтек из Польши победила в номинации «Прорыв месяца».