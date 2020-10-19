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Екатерина Александрова проиграла Анетт Контавейт в первом круге турнира в Остраве

Екатерина Александрова проиграла Анетт Контавейт в первом круге турнира в Остраве
Теннис / WTA 0

Россиянка Екатерина Александрова не сумела выйти во второй круг турнира в Остраве (Чехия). На старте соревнований первая ракетка России со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (6:8) проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт.

Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. Александрова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 8 брейков.

Во втором круге соревнований Контавейт сыграет с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Магда Линетт (Польша).

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Острава. 1-й круг
19 октября 2020, понедельник. 13:10 МСК
Анетт Контавейт
22
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 8
6 		2 6 6
         
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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