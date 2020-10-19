Екатерина Александрова проиграла Анетт Контавейт в первом круге турнира в Остраве

Россиянка Екатерина Александрова не сумела выйти во второй круг турнира в Остраве (Чехия). На старте соревнований первая ракетка России со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (6:8) проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт.
Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут. Александрова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету её соперницы 3 эйса, 6 двойных ошибок и 8 брейков.
Во втором круге соревнований Контавейт сыграет с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Магда Линетт (Польша).
Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.
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