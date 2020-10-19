«Чёрное на чёрной». Наоми Осака поделилась фото в необычном платье
Победительница US Open японка Наоми Осака на своей странице в «Инстаграме» поделилась новыми фотографиями. На них теннисистка позирует в необычном чёрном платье.
«Чёрное на чёрной», — написала Осака.
Посмотреть фотографии можно на странице Наоми Осаки в "Инстаграме".
Осака стала первой победительницей US Open за последние 25 лет, которая смогла отыграться в решающем матче со счёта 0:1 по сетам. Более того, уступив Виктории Азаренко из Беларуси первую партию со счётом 1:6, во втором сете она проигрывала 0:2, 30:40. После победы на турнире Осака стала третьей ракеткой мира.
Из-за повреждения колена Осака пропустила Открытый чемпионат Франции.
Сегодня, 19 октября, по результатам голосования Осака была признана лучшей теннисисткой сентября.
Наоми Осака — лучшая теннисистка сентября, Ига Свёнтек — «Прорыв месяца»
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