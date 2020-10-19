«Чёрное на чёрной». Наоми Осака поделилась фото в необычном платье

Победительница US Open японка Наоми Осака на своей странице в «Инстаграме» поделилась новыми фотографиями. На них теннисистка позирует в необычном чёрном платье.

«Чёрное на чёрной», — написала Осака.

Посмотреть фотографии можно на странице Наоми Осаки в "Инстаграме".

Осака стала первой победительницей US Open за последние 25 лет, которая смогла отыграться в решающем матче со счёта 0:1 по сетам. Более того, уступив Виктории Азаренко из Беларуси первую партию со счётом 1:6, во втором сете она проигрывала 0:2, 30:40. После победы на турнире Осака стала третьей ракеткой мира.

Из-за повреждения колена Осака пропустила Открытый чемпионат Франции.

Сегодня, 19 октября, по результатам голосования Осака была признана лучшей теннисисткой сентября.