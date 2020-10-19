Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шварцман: всё, что делает Надаль, — невероятно

Шварцман: всё, что делает Надаль, — невероятно
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман поделился мнением о победе испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». Надаль в 20-й раз выиграл турнир «Большого шлема» и сравнялся по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером.

«Всё, что делает Надаль, — невероятно. Я говорил ему это. Он продолжает ставить рекорды на грунте и вообще на турнирах «Большого шлема». Теперь он идёт ноздря в ноздрю с Роджером Федерером, а Новак Джокович находится немного позади. Они ведут борьбу за звание лучшего игрока в истории.

Что касается меня, то мне комфортно в Мальорке. Мне нравится тренироваться в академии Надаля, я уже бывал здесь несколько раз. Также мне нравится сам город, после тренировки можно развеяться и отдохнуть», — цитирует Шварцмана Tennis World USA.

Рублёв: Надаль — единственный, кто всегда находит путь к победе
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020