Контавейт: была очень близка к поражению в матче с Александровой, в игру вступил адреналин

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала выход во второй круг турнира в Остраве (Чехия). В матче первого круга она обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6). В ходе матча Контавейт отыграла два матчбола.

«Была очень близка к поражению, просто пыталась не выпасть из матча. Не сдавалась, добавляла в агрессии, когда уступала. Чувствовала, что соперница меня задавливает, понимала, что нужно ответить. В таких ситуациях иногда идёшь на риск, и он даёт результат.

Мне кажется, в игру вступили инстинкты и адреналин. Было важно биться до конца», — приводит слова Контавейт пресс-служба WTA.

Во втором круге соревнований Контавейт сыграет с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Магда Линетт (Польша).



Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.