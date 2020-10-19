В Швейцарии отказались переименовать арену в честь Федерера
Арену в Базеле (Швейцария) не станут переименовывать в честь швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Напомним, группа активистов выступила за переименование «Санкт-Якоб Холл» в «Арену имени Роджера Федерера». Но инициативная группа так и не смогла собрать необходимое количество голосов, сообщает Straits Times.
Так, активисты собрали лишь 1,2 тыс. подписей при 3 тыс. необходимых. На этой арене проводится турнир в Базеле. Федерер выиграл эти соревнования в 10-й раз.
Роджер — один из самых титулованных теннисистов в истории. Победитель 20 турниров «Большого шлема». После «Ролан Гаррос» в 2020 году с ним сравнялся испанец Рафаэль Надаль. Он стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в финале серба Новака Джоковича.
Рублёв рассказал, что хочет играть, как топовые игроки: Надаль, Джокович, Федерер и Маррей
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