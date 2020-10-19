Мария Шарапова приобрела ранчо в Санта-Барбаре за $ 8,6 млн

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова приобрела ранчо в Санта-Барбаре (Калифорния), сообщает Variety. По данным источника, прославленная теннисистка заплатила за недвижимость около $ 8,6 млн. Площадь ранчо составляет 2 гектара. На территории находятся три здания и студия.

Здания ранчо покрашены в зелёный цвет. Помимо непосредственно домов, на территории расположено место для барбекю, сад с розами и жасмином. С ранчо открывается вид на морской берег и близлежащие горы.

Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В феврале 2020 года россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры.

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