Мария Шарапова приобрела ранчо в Санта-Барбаре за $ 8,6 млн

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова приобрела ранчо в Санта-Барбаре (Калифорния), сообщает Variety. По данным источника, прославленная теннисистка заплатила за недвижимость около $ 8,6 млн. Площадь ранчо составляет 2 гектара. На территории находятся три здания и студия.
Здания ранчо покрашены в зелёный цвет. Помимо непосредственно домов, на территории расположено место для барбекю, сад с розами и жасмином. С ранчо открывается вид на морской берег и близлежащие горы.
Мария Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA 2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В феврале 2020 года россиянка объявила о завершении профессиональной карьеры.
- 19 октября 2020
-
22:48
-
22:40
-
21:44
-
20:55
-
20:05
-
18:33
-
16:22
-
15:28
-
14:58
-
14:53
-
13:49
-
12:52
-
11:44
-
10:38
-
09:50
-
09:23
-
01:59
-
00:13
- 18 октября 2020
-
22:31
-
22:22
-
21:31
-
20:59
-
20:15
-
20:06
-
19:58
-
19:30
-
19:17
-
19:08
-
19:01
-
18:23
-
17:57
-
16:46
-
16:30
-
15:30
-
15:10