Ига Свёнтек: думала, что смогу дойти максимум до финала «Ролан Гаррос»
Польская теннисистка Ига Свёнтек, ставшая чемпионкой «Ролан Гаррос» в 2020 году, призналась, что могла представить, как выйдет в финал турнира. При этом 19-летняя спортсменка заявила, что лишь сейчас начинает осознавать случившееся.
«Давление было колоссальным, но я играла в отличный теннис. Не рассчитывала на такой результат. Если бы даже играла в лучший теннис, думала, что смогу дойти максимум до финала. Но даже это меня шокировало. Очень рада, что всё так сложилось на «Ролан Гаррос».
Выступление в паре помогло. Проводила матч каждый день, оставалась в форме. Всегда была настроена на игру. Думала, буду сильнее уставать, но на корте чувствовала себя отлично», — цитирует Игу Свёнтек Daily Mail.
Свёнтек — о задачах после победы на «РГ»: хочу стабильно показывать такой уровень тенниса
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