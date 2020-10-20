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Ига Свёнтек: думала, что смогу дойти максимум до финала «Ролан Гаррос»

Ига Свёнтек: думала, что смогу дойти максимум до финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Польская теннисистка Ига Свёнтек, ставшая чемпионкой «Ролан Гаррос» в 2020 году, призналась, что могла представить, как выйдет в финал турнира. При этом 19-летняя спортсменка заявила, что лишь сейчас начинает осознавать случившееся.

«Давление было колоссальным, но я играла в отличный теннис. Не рассчитывала на такой результат. Если бы даже играла в лучший теннис, думала, что смогу дойти максимум до финала. Но даже это меня шокировало. Очень рада, что всё так сложилось на «Ролан Гаррос».

Выступление в паре помогло. Проводила матч каждый день, оставалась в форме. Всегда была настроена на игру. Думала, буду сильнее уставать, но на корте чувствовала себя отлично», — цитирует Игу Свёнтек Daily Mail.

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