Рафаэль Надаль не сыграет на турнире в Вене

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пропустит турнир категории 500 в Вене (Австрия), сообщил директор соревнований Хервиг Страка.

«Мы разговаривали в конце прошлой недели, он не приедет», — приводит слова руководителя Tennis Head.

На турнир заявлены первая ракетка мира Новак Джокович, россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Карен Хачанов, австриец Доминик Тим, полуфиналисты Открытого чемпионата Франции аргентинец Диего Шварцман и грек Стефанос Циципас и другие.

Турнир ATP в Вене стартует 26 октября и завершится 1 ноября. Призовой фонд соревнований составит € 2 349 180.

В 2019 году победителем турнира стал Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл Диего Шварцмана.