Рафаэль Надаль не сыграет на турнире в Вене
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пропустит турнир категории 500 в Вене (Австрия), сообщил директор соревнований Хервиг Страка.
«Мы разговаривали в конце прошлой недели, он не приедет», — приводит слова руководителя Tennis Head.
На турнир заявлены первая ракетка мира Новак Джокович, россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Карен Хачанов, австриец Доминик Тим, полуфиналисты Открытого чемпионата Франции аргентинец Диего Шварцман и грек Стефанос Циципас и другие.
Турнир ATP в Вене стартует 26 октября и завершится 1 ноября. Призовой фонд соревнований составит € 2 349 180.
В 2019 году победителем турнира стал Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл Диего Шварцмана.
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