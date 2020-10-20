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Хачанов пожелал удачи Нурмагомедову, Волкову и другим россиянам перед UFC 254. Видео

Хачанов пожелал удачи Нурмагомедову, Волкову и другим россиянам перед UFC 254. Видео
Теннис / ATP 0

На странице UFC Russia в "Инстаграме" опубликовали обращение теннисиста Карена Хачанова к российским бойцам перед турниром UFC 254, который состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Хотел сказать, что я большой фанат смешанных единоборств. Хотел отдельно пожелать удачи Хабибу Нурмагомедову, Саше Волкову и всем остальным российским бойцам на предстоящем турнире UFC254. Удачи, ребята. Вся Россия поддерживает, болеет, у вас всё получится, и „Остров“ наш», — сказал Хачанов.

Александр Волков выступит в андеркарде титульного боя в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Турнир UFC 254 пройдёт 24 октября.

Вчера, 19 октября, стартовал турнир в Антверпене (Бельгия), где Хачанов начнёт выступление со второго круга.

Хачанов стартует на турнире в Антверпене со второго круга
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