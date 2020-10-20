«Самый особенный». Андрей Рублёв выложил фото с трофеем турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Андрей Рублёв на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с трофеем турнира в Санкт-Петербурге.

«Номер 6. Самый особенный для меня. Спасибо всем за поддержку», — написал Рублёв.

Посмотреть фотографию можно на странице Андрея Рублёва в "Инстаграме".

В решающем матче соревнований Рублёв со счётом 7:6 (7:5), 6:4 победил представителя Хорватии Борне Чоричу. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.

Для Рублёва титул стал шестым в карьере и четвёртым в сезоне-2020. Ранее он победил на турнирах в Гамбурге, Аделаиде и Дохе. Россиянин сравнялся с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем по количеству титулов, завоёванных в этом году, и впервые в карьере стал восьмой ракеткой мира.

ATP показала, как Андрей Рублёв выглядел в детстве. Фото