Вероника Кудерметова обыграла Донну Векич на старте турнира в Остраве
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Остраве (Чехия). На старте соревнований она со счётом 6:2, 6:4 победила представительницу Хорватии Донну Векич.
Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Кудерметова 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк из 5.
В матче второго круга соревнований Кудерметова встретится с Каролиной Плишковой.
Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.
- 20 октября 2020
-
14:27
-
13:42
-
12:45
-
11:41
-
11:31
-
09:34
-
01:00
-
00:56
-
00:00
- 19 октября 2020
-
22:48
-
22:40
-
21:44
-
20:55
-
20:05
-
18:33
-
16:22
-
15:28
-
14:58
-
14:53
-
13:49
-
12:52
-
11:44
-
10:38
-
09:50
-
09:23
-
01:59
-
00:13
- 18 октября 2020
-
22:31
-
22:22
-
21:31
-
20:59
-
20:15
-
20:06
-
19:58
-
19:30
Партнерский контент