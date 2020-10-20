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Вероника Кудерметова обыграла Донну Векич на старте турнира в Остраве

Вероника Кудерметова обыграла Донну Векич на старте турнира в Остраве
Теннис / WTA 0

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Остраве (Чехия). На старте соревнований она со счётом 6:2, 6:4 победила представительницу Хорватии Донну Векич.

Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Кудерметова 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк из 5.

В матче второго круга соревнований Кудерметова встретится с Каролиной Плишковой.

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Острава. 1-й круг
20 октября 2020, вторник. 13:10 МСК
Вероника Кудерметова
47
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Донна Векич
31
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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