Вероника Кудерметова обыграла Донну Векич на старте турнира в Остраве

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Остраве (Чехия). На старте соревнований она со счётом 6:2, 6:4 победила представительницу Хорватии Донну Векич.

Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут. Кудерметова 8 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк из 5.

В матче второго круга соревнований Кудерметова встретится с Каролиной Плишковой.

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.