Ига Свёнтек: моя цель и мечта – выиграть все четыре «Больших шлема»

Польская теннисистка Ига Свёнтек, ставшая победительницей Открытого чемпионата Франции, рассказала о планах на будущее.

«Моя главная цель — выступать стабильно и попасть в топ-10 рейтинга WTA. У меня есть проблемы с постоянством, но в долгосрочном периоде моя цель и мечта — конечно, выиграть все четыре „Больших шлема“. Честно говоря, раньше это было больше мечтой, нежели целью, но после победы на „Ролан Гаррос“ всё изменилось», — приводит слова Свёнтек Daily Mail.

19-летняя Свёнтек стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции после Моники Селеш, которая первенствовала здесь в 1992 году в возрасте 18 лет 187 дней. К тому же Ига стала первой теннисисткой со времён победы Жюстин Энен (2007), выигравшей «Ролан Гаррос», не потеряв ни одного сета.