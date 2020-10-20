Роджер Федерер: пока всё идёт к тому, что я смогу сыграть на Australian Open
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, восстанавливающийся после травмы колена, заявил, что набор формы идёт по плану. При этом швейцарец подчеркнул, что нацелен на участие в Australian Open 2020.
«Я на правильном пути, но не хочу оказывать на себя давление. Потрачу столько времени, сколько нужно, и буду участвовать в турнире, только когда полностью готов. Пока всё идёт к тому, что смогу вернуться на Australian Open», — цитирует Федерера Schweizer Illustriete.
В начале сезона 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» перенёс две операции на колене. Тогда же стало известно, что Федерер пропустит вторую часть сезона. При этом 39-летний швейцарец неоднократно говорил, что не планирует завершать карьеру.
Роджер Федерер: сейчас я не могу проводить с ракеткой больше двух часов в день
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