Дарья Касаткина: я плакала вместе с Надалем

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своей реакции на победу испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции 2020 года. Для уроженца Манакора этот титул стал 13-м на «Ролан Гаррос».

«Я плакала вместе с Надалем, когда он стоял с трофеем. Слёзы капали из его глаз, это было так мило. Он 13 раз выиграл „Ролан Гаррос“, победил на 20 турнирах „Большого шлема“, но всё равно это до сих пор так много значит для него. Думаю, это настоящая любовь к спорту», — приводит слова Касаткиной Tennis Now.

Вчера, 20 октября, Дарья пробилась во второй круг турнира в Остраве (Чехия). На старте соревнований Касаткина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Следующей соперницей россиянки будет американка Дженнифер Брэйди.