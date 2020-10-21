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Надаль — о Федерере: жизнь гораздо приятнее, когда у тебя хорошие отношения с соперниками

Надаль — о Федерере: жизнь гораздо приятнее, когда у тебя хорошие отношения с соперниками
Теннис / Ролан Гаррос 2020 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал об отношении к швейцарцу Роджеру Федереру. За карьеру они выиграли по 20 турниров «Большого шлема».

«У нас с Роджером Федерером прекрасные отношения уже много лет. Мы восхищаемся друг другом. Мы пережили так много важных моментов в карьере, превратили наши матчи в соперничество, раздвинувшее рамки тенниса. Мы ценим это.

Сравняться с Роджером по количеству титулов на мэйджорах — это очень много значит для меня. Это огромная честь. Но мы лишь играем в теннис, ничего больше. Жизнь гораздо приятнее, когда у тебя хорошие отношения с соперниками. Прекрасная атмосфера в раздевалке, возможность общаться с другими игроками делают турниры более приятными, чем принципиальные соперничества", — цитирует Надаля Tennis World USA.

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