Надаль — о Федерере: жизнь гораздо приятнее, когда у тебя хорошие отношения с соперниками

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал об отношении к швейцарцу Роджеру Федереру. За карьеру они выиграли по 20 турниров «Большого шлема».
«У нас с Роджером Федерером прекрасные отношения уже много лет. Мы восхищаемся друг другом. Мы пережили так много важных моментов в карьере, превратили наши матчи в соперничество, раздвинувшее рамки тенниса. Мы ценим это.
Сравняться с Роджером по количеству титулов на мэйджорах — это очень много значит для меня. Это огромная честь. Но мы лишь играем в теннис, ничего больше. Жизнь гораздо приятнее, когда у тебя хорошие отношения с соперниками. Прекрасная атмосфера в раздевалке, возможность общаться с другими игроками делают турниры более приятными, чем принципиальные соперничества", — цитирует Надаля Tennis World USA.
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