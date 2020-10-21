Новак Джокович подтвердил, что не будет защищать титул на «Мастерсе» в Париже

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович подтвердил, что не выступит на «Мастерсе» в Париже (Франция).

«Я не сыграю в Париже, так как не смогу заработать рейтинговые очки, но отправлюсь в Вену и Лондон. В Вене я могу прибавить до 500 очков, так как не играл там в прошлом году. В Лондоне также можно будет что-то заработать», — приводит слов Джоковича «Спортски Журнал».

Джокович является действующим чемпионом соревнований, однако из-за обновлённых правил набора рейтинговых очков не сможет добавить себе баллы даже в случае защиты титула. В этом сезоне Новак провёл 39 матчей, в которых потерпел лишь два поражения — теннисист не смог выиграть у Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Франции и был дисквалифицирован в ходе матча 1/8 финала US Open.