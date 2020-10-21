Альтмайер: мой тренер говорит: «Если у Надаля будет хороший день, он тебя убьёт»

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер, неожиданно дошедший до 1/8 финала Открытого чемпионата Франции, признался, что восхищается испанцем Рафаэлем Надалем, который в рекордный 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос».
«Я хочу учиться на примере таких людей, как Рафаэль Надаль, которые могут споткнуться, но затем возвращаются. Его рекорд будет вечным. В моей команде мы считаем Надаля ролевой моделью.
Мой тренер из Аргентины. 90% аргентинцев играют, чтобы заработать на жизнь. Они начинают играть в теннис ради денег, поэтому настроены на упорную работу. Надаль похож на них. Он каждый день старается добиваться лучшего. Вы никогда не увидите его слабым. Мой тренер говорит так: «Если у него будет плохой день, он победит тебя, если хороший — он тебя убьёт»", — цитирует Альтмайера Bild.
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