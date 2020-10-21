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Немка Юлия Гёргес завершила карьеру в 31 год

Немка Юлия Гёргес завершила карьеру в 31 год
Теннис / WTA 0

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес объявила о завершении профессиональных выступлений в возрасте 31-го года.

«Дорогой теннис, настало время сказать „до свидания“. Когда я только начала заниматься теннисом в пять лет, то не могла и подумать, что мы пройдём такой долгий путь вместе.

Я всегда знала, что буду чувствовать, когда придёт время попрощаться с тобой, и этот момент настал. Я готова закрыть главу своей жизни, посвящённую теннису, и открыть новую», — написала Гёргес на своей странице в «Инстаграме».

Гёргес — победительница семи турниров категории WTA. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Уимблдона-2018. В настоящее время Юлия является 45-й ракеткой мира. В августе 2018 года она занимала в рейтинге WTA девятую строчку.

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