Кирьос: я не нацелен на результаты. Моя цель — просто быть счастливым
Австралиец Ник Кирьос рассказал о планах на возобновление выступлений. Теннисист ещё не провёл ни одного матча после возобновления тура в начале августа. Периодически Ник осуждает игроков, пренебрегающих правилами защиты от коронавируса.
«Надеюсь, буду здоров, смогу бороться на корте и хорошо играть. Тогда я смогу и дальше помогать другим. Чем лучше играю, тем полезнее будет мой благотворительный фонд — прямая зависимость. Это именно та вещь, которая придает мне силы.
Моя цель — просто быть счастливым. Я не нацелен на результаты», — цитирует австралийца ESPN.
На корт Кирьос планирует вернуться в новом сезоне. Активную подготовку теннисист начнёт накануне Открытого чемпионата Австралии.
Ник Кирьос: мне хотелось кричать о необходимости паузы в туре
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