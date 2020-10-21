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Кирьос: я не нацелен на результаты. Моя цель — просто быть счастливым

Кирьос: я не нацелен на результаты. Моя цель — просто быть счастливым
Теннис / ATP 0

Австралиец Ник Кирьос рассказал о планах на возобновление выступлений. Теннисист ещё не провёл ни одного матча после возобновления тура в начале августа. Периодически Ник осуждает игроков, пренебрегающих правилами защиты от коронавируса.

«Надеюсь, буду здоров, смогу бороться на корте и хорошо играть. Тогда я смогу и дальше помогать другим. Чем лучше играю, тем полезнее будет мой благотворительный фонд — прямая зависимость. Это именно та вещь, которая придает мне силы.

Моя цель — просто быть счастливым. Я не нацелен на результаты», — цитирует австралийца ESPN.

На корт Кирьос планирует вернуться в новом сезоне. Активную подготовку теннисист начнёт накануне Открытого чемпионата Австралии.

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