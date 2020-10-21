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Свитолина покинула турнир в Остраве, проиграв Саккари в первом же матче

Свитолина покинула турнир в Остраве, проиграв Саккари в первом же матче
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина (1) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в Остраве (Чехия). В матче второго круга она со счётом 3:6, 3:6 уступила гречанке Марие Саккари.

Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Свитолина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 3. На счету её соперницы 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований Саккари поспорит с победительницей встречи Онс Жабер (Тунис) — Елена Остапенко (Латвия).

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Острава. 2-й круг
21 октября 2020, среда. 19:10 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Мария Саккари
23
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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