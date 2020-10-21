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Андрей Рублёв стал гостем шоу «Вечерний Ургант»

Андрей Рублёв стал гостем шоу «Вечерний Ургант»
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв побывал на телепередаче «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом он сам сообщил на своей странице в «Инстаграме», выложив соответствующую фотографию.

Фото доступно в «Инстаграме» Андрея Рублёва.

В настоящее время Рублёв является восьмой ракеткой мира. Вчера, 20 октября Андрею исполнилось 23 года. В минувшее воскресенье он стал победителем турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге — в финальном матче он обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Всего в 2020 году он выиграл четыре трофея — помимо St. Petersburg Open, соревнования в Дохе (ОАЭ), Аделаиде (Австралия) и Гамбурге (Германия).

Уроженец Москвы по-прежнему ведёт борьбу за путёвку на Итоговый турнир АТР, который пройдёт в Лондоне (Великобритания).

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