Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Зверев вышел в 1/4 финала турнира в Кёльне, выиграв в одном из сетов со счётом 6:0

Зверев вышел в 1/4 финала турнира в Кёльне, выиграв в одном из сетов со счётом 6:0
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в четвертьфинал турнира категории АТР 250 в Кёльне (Германия). В матче второго круга он обыграл представителя Австралии Джона Миллмана — 6:0, 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Седьмая ракетка мира Зверев 5 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Миллмана ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк.

За выход в полуфинал Зверев поспорит с французом Адрианом Маннарино, который обыграл Миомира Кецмановича из Сербии.

Соревнования в Кёльне проходят во второй раз за две недели. Призовой фонд турнира составляет € 325 тыс. Чемпионом турнира, который проходил в том же городе с 12 по 18 октября, стал Александр Зверев.

Кёльн-2. 2-й круг
21 октября 2020, среда. 19:10 МСК
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
0 		6 3
         
Джон Миллман
44
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020