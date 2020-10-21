Зверев вышел в 1/4 финала турнира в Кёльне, выиграв в одном из сетов со счётом 6:0

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в четвертьфинал турнира категории АТР 250 в Кёльне (Германия). В матче второго круга он обыграл представителя Австралии Джона Миллмана — 6:0, 3:6, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. Седьмая ракетка мира Зверев 5 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Миллмана ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк.
За выход в полуфинал Зверев поспорит с французом Адрианом Маннарино, который обыграл Миомира Кецмановича из Сербии.
Соревнования в Кёльне проходят во второй раз за две недели. Призовой фонд турнира составляет € 325 тыс. Чемпионом турнира, который проходил в том же городе с 12 по 18 октября, стал Александр Зверев.
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