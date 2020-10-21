Гауфф: игра на пустом корте напоминает юниорский тур

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала выход во второй круг соревнований в Остраве (Чехия). В двух сетах она обыграла чешку Катержину Синякову — 7:5, 6:4.



«Сегодня я не показала свой лучший теннис, но и не продемонстрировала худший. Примерно ниже среднего. Здорово, что продолжила бороться после неудачного старта — уже в первый же гейм на моей подаче соперница взяла под ноль.



Ещё один момент — не успела потренироваться на центральном корте перед стартом турнира, и было ещё сложнее адаптироваться к покрытию сегодня.



В целом же в таких условиях иначе абсолютно всё. У той же Синяковой из-за отсутствия болельщиков не было поддержки, которая обычно сильно помогает на домашних турнирах. В таких случаях пытаешься подбодрить себя. Это бывает непросто.



Всё это напоминает юниорский тур — там тоже на трибунах практически нет зрителей. Тем не менее есть разница, когда играешь на пустом маленьком корте и когда пуст огромный стадион. Это странно и неловко», — цитирует Гауфф официальный сайт WTA.



Следующей соперницей Кори станет представительница Беларуси Арина Соболенко.