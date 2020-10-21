Гауфф: игра на пустом корте напоминает юниорский тур

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала выход во второй круг соревнований в Остраве (Чехия). В двух сетах она обыграла чешку Катержину Синякову — 7:5, 6:4.
«Сегодня я не показала свой лучший теннис, но и не продемонстрировала худший. Примерно ниже среднего. Здорово, что продолжила бороться после неудачного старта — уже в первый же гейм на моей подаче соперница взяла под ноль.
Ещё один момент — не успела потренироваться на центральном корте перед стартом турнира, и было ещё сложнее адаптироваться к покрытию сегодня.
В целом же в таких условиях иначе абсолютно всё. У той же Синяковой из-за отсутствия болельщиков не было поддержки, которая обычно сильно помогает на домашних турнирах. В таких случаях пытаешься подбодрить себя. Это бывает непросто.
Всё это напоминает юниорский тур — там тоже на трибунах практически нет зрителей. Тем не менее есть разница, когда играешь на пустом маленьком корте и когда пуст огромный стадион. Это странно и неловко», — цитирует Гауфф официальный сайт WTA.
Следующей соперницей Кори станет представительница Беларуси Арина Соболенко.
- 22 октября 2020
-
00:08
- 21 октября 2020
-
23:57
-
23:37
-
23:09
-
22:45
-
21:30
-
20:54
-
20:36
-
19:28
-
19:00
-
18:46
-
17:53
-
16:14
-
15:43
-
14:30
-
13:44
-
12:25
-
11:30
-
10:30
-
09:45
-
09:01
-
00:43
- 20 октября 2020
-
22:56
-
20:55
-
20:09
-
18:54
-
16:32
-
15:47
-
15:27
-
14:27
-
13:42
-
12:45
-
11:41
-
11:31
-
09:34