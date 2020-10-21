Азаренко: в первом сете матча с Крейчиковой я играла хорошо, но она была на шаг впереди

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Остраве (Чехия). В матче второго круга она со счётом 2:6, 6:2, 6:1 победила чешку Барбору Крейчикову.
«Боевой дух помог мне войти в игру после проигранной первой партии. Когда дух включился, я и начала прибавлять.
Крейчикова отлично начала встречу — я не чувствовала, что играю плохо, однако Барбора постоянно была на шаг впереди, у неё получалось практически всё. Лишь во втором сете я поняла что нужно делать. Нашла новую тактику, заиграла агрессивнее, начала входить в корт. Думаю, у меня неплохо получилось переломить игру», — цитирует Азаренко официальный сайт WTA.
За выход в полуфинал соревнований Виктория поспорит с победительницей встречи Каролина Мухова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия).
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