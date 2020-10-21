Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Азаренко: в первом сете матча с Крейчиковой я играла хорошо, но она была на шаг впереди

Азаренко: в первом сете матча с Крейчиковой я играла хорошо, но она была на шаг впереди
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Остраве (Чехия). В матче второго круга она со счётом 2:6, 6:2, 6:1 победила чешку Барбору Крейчикову.

«Боевой дух помог мне войти в игру после проигранной первой партии. Когда дух включился, я и начала прибавлять.

Крейчикова отлично начала встречу — я не чувствовала, что играю плохо, однако Барбора постоянно была на шаг впереди, у неё получалось практически всё. Лишь во втором сете я поняла что нужно делать. Нашла новую тактику, заиграла агрессивнее, начала входить в корт. Думаю, у меня неплохо получилось переломить игру», — цитирует Азаренко официальный сайт WTA.

За выход в полуфинал соревнований Виктория поспорит с победительницей встречи Каролина Мухова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Азаренко добыла волевую победу и стала первой четвертьфиналисткой турнира в Остраве
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020