Димитров пробился в четвертьфинал турнира в Антверпене, где может сыграть с Раоничем

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал соревнований категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия). В трёх сетах он обыграл представителя Испании Пабло Андухара — 4:6, 6:3, 6:4.



Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. Димитров выполнил 9 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Андухара 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.



Следующим соперником Димитрова станет победитель встречи Милош Раонич (Канада) — Кэмерон Норри (Великобритания).



Турнир в Антверпене завершится 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.