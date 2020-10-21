Димитров пробился в четвертьфинал турнира в Антверпене, где может сыграть с Раоничем
Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал соревнований категории АТР 250 в Антверпене (Бельгия). В трёх сетах он обыграл представителя Испании Пабло Андухара — 4:6, 6:3, 6:4.
Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. Димитров выполнил 9 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету Андухара 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.
Следующим соперником Димитрова станет победитель встречи Милош Раонич (Канада) — Кэмерон Норри (Великобритания).
Турнир в Антверпене завершится 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является британец Энди Маррей, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.
Антверпен. 2-й круг
21 октября 2020, среда. 19:50 МСК
20
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
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55
Пабло Андухар
П. Андухар
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