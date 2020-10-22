Видеообзор волевой победы Азаренко на турнире в Остраве

Вашему внимаю видеообзор матча второго круга соревнований категории Premier в Остраве (Чехия) в котором белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла местную теннисистку Барбору Крейчикову — 2:6, 6:2, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. Азаренко 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в полуфинал соревнований Виктория поспорит с победительницей встречи Каролина Мухова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия).



Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.