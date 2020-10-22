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Видеообзор волевой победы Азаренко на турнире в Остраве

Видеообзор волевой победы Азаренко на турнире в Остраве
Теннис / WTA 0

Вашему внимаю видеообзор матча второго круга соревнований категории Premier в Остраве (Чехия) в котором белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла местную теннисистку Барбору Крейчикову — 2:6, 6:2, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут. Азаренко 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Виктория поспорит с победительницей встречи Каролина Мухова (Чехия) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Острава. 2-й круг
21 октября 2020, среда. 14:40 МСК
Виктория Азаренко
14
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 1
         
Барбора Крейчикова
85
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
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