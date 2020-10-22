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Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Остраве, проиграв Брэйди

Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Остраве, проиграв Брэйди
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела преодолеть второй круг турнира WTA в Остраве. 75-я ракетка мира Касаткина в матче второго круга уступила американке Дженнифер Брэйди. Встреча закончилась со счётом 5:7, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Касаткина не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из пяти. Её соперница, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из девяти.

В четвертьфинале турнира в Остраве Брэйди сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Острава. 2-й круг
22 октября 2020, четверг. 21:25 МСК
Дарья Касаткина
75
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Дженнифер Брэйди
26
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
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