Надаль: Месси в упадке? Он по-прежнему лучший игрок в мире

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказал мнение о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Месси в упадке? Что это значит? Возможно, у него были лучшие времена, но он по-прежнему лучший игрок в мире. Футбол, как и всё на данный момент, потерял интерес. У всех нас есть грозный соперник — этот вирус, который разрушил нашу жизнь, наши отношения и влияет, в частности, на экономику. Есть много людей, которым действительно плохо», — приводит слова Надаля le10sport.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Месси провёл за «Барселону» три матча, забив 2 гола.