Беккер обвиняется в том, что отказался продавать трофеи Уимблдона ради погашения долгов

Вчера, 22 октября, в Лондоне (Великобритания) состоялось судебное заседание по делу бывшей первой ракетки мира, шестикратного победителя турниров «Большого шлема», олимпийского чемпиона Бориса Беккера, сообщает AP News.
В этот раз Беккеру были предъявлены дополнительные обвинения — бывший теннисист отказался предоставлять два трофея Уимблдона (1985, 1989) для последующей продажи ради погашения его долгов. Дело будет передано в суд в сентябре 2021 года.
Беккеру грозит семь лет тюрьмы. Сначала Борис должен был находиться в статусе банкрота на протяжении года, однако власти обнаружили скрытые активы и транзакции бывшего теннисиста на сумму £ 4,5 млн. Британская служба по вопросам неплатёжеспособности продлила ограничения для Беккера на 12 лет, уточнив, что таким образом «предотвратит от большего ущерба, который Беккер может нанести кредиторам».
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