Новак Джокович: до сих пор сожалею, что не выиграл US Open или «Ролан Гаррос» в этом году

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свои результаты в сезоне-2020.

«До сих пор сожалею, что не выиграл US Open или „Ролан Гаррос“ в этом году. Я был в отличной форме на обоих турнирах. На „Ролан Гаррос“ добрался до финала, но проиграл сопернику, который выступил значительно лучше в тот день. На US Open ситуация сложилась неудачно, меня дисквалифицировали. Но я выиграл несколько других турниров, и, если не учитывать дисквалификацию, проиграл всего один матч за весь сезон. Показываю лучший теннис в своей жизни.



Если бы я сейчас завершил карьеру, был бы доволен тем, чего достиг. Но мне всё ещё нравится сореноваться, и каждый турнир добавляет мне мотивации», — приводит слова Джоковича IOL.