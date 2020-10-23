Новак Джокович: до сих пор сожалею, что не выиграл US Open или «Ролан Гаррос» в этом году
Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свои результаты в сезоне-2020.
«До сих пор сожалею, что не выиграл US Open или „Ролан Гаррос“ в этом году. Я был в отличной форме на обоих турнирах. На „Ролан Гаррос“ добрался до финала, но проиграл сопернику, который выступил значительно лучше в тот день. На US Open ситуация сложилась неудачно, меня дисквалифицировали. Но я выиграл несколько других турниров, и, если не учитывать дисквалификацию, проиграл всего один матч за весь сезон. Показываю лучший теннис в своей жизни.
Если бы я сейчас завершил карьеру, был бы доволен тем, чего достиг. Но мне всё ещё нравится сореноваться, и каждый турнир добавляет мне мотивации», — приводит слова Джоковича IOL.
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