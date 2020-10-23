Кудерметова рассказала, как ей удалось победить Плишкову во второй раз за сезон
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в четвертьфинал турнира в Остраве (Чехия), рассказала, как ей удалось победить чешку Каролину Плишкову. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
«Я обыграла Плишкову во второй раз за год, так что это был хороший матч. Старалась отбивать каждый мяч и держать подачу и сохраняла спокойствие после проигранного первого сета. Была более сфокусирована. Возможно, я поторопилась в первом сете, но после этого пыталась думать, что мне нужно делать и чего можно ожидать. Думаю, это было ключом к победе», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.
Соперницей Кудерметовой по четвертьфиналу станет американка Дженнифер Брйэди, обыгравшая Дарью Касаткину.
Кудерметова обыграла вторую сеяную Плишкову и вышла в четвертьфинал турнира в Остраве
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