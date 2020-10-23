Соболенко — о Гауфф: хотела бы я играть так же, когда мне было 16!

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вышедшая в четвертьфинал турнира в чешской Остраве, прокомментировала победу над 16-летней американкой Кори Гауфф. Встреча завершилась со счётом 1:6, 7:5, 7:6 (7:2).

«Я бы сказала, что показала по-настоящему хороший уровень, если сравнивать с предыдущей игрой. После предыдущего матча знала, что будут затяжные розыгрыши и короткие удары и мне придётся играть агрессивно и не бояться выходить к сетке.



Она отличный игрок, очень молода и действительно быстро двигается. Каждый розыгрыш был длительным, сделать завершающий удар было непросто. Она хороша. Ей всего 16, и она играет на таком уровне. Хотела бы я играть так же, когда мне было 16!» — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.