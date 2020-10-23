Раонич отказался от участия в турнире в Вене, вместо него сыграет Хуркач

Канадский теннисист Милош Раонич не примет участия в турнире в Вене (Австрия), сообщает Entry Lists Updates.

На соревнованиях в австрийской столице Раонича заменит Хуберт Хуркач из Польши.

Турнир ATP в Вене стартует 26 октября и завершится 1 ноября. Призовой фонд соревнований составит € 2 349 180. На турнир заявлены первая ракетка мира Новак Джокович, россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Карен Хачанов и другие.

Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира австриец Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл представителя Аргентины Диего Шварцмана.

Сегодня, 23 октября, стало известно, что турнир также пропустит 10-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини.