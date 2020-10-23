Оставшиеся матчи турнира в Антверпене пройдут при пустых трибунах
Оставшиеся матчи турнира в Антверпене (Бельгия) с 24 октября будут проходить при пустых трибунах, сообщается на странице мероприятия в "Твиттере".
Из-за пандемии коронавируса в Бельгии были введены новые ограничения — спортивные мероприятия в стране будут проходить при пустых трибунах. Встречи, которые состоятся сегодня, 23 октября, в том числе четвертьфинальный матч между Кареном Хачановым и британцем Даниэлем Эвансом, пройдут со зрителями. Болельщикам, которые приобрели билеты на матчи 24 и 25 октября, организаторы вернут деньги.
Действующим чемпионом турнира в Антверпене является Энди Маррей из Великобритании, который в прошлогоднем финале обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии — 3:6, 6:4, 6:4.
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене, обыграв 528-ю ракетку мира
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