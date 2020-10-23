Гоффен — о поражении в Антверпене: я быстро выдохся, связываю это с короновирусом

Бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал поражение в первом же матче на соревнованиях в Антверпене (Бельгия). В двух сетах он уступил Маркосу Гирону — 3:6, 5:7. Две недели назад Давид снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за заражения коронавирусом.



«Чуда не произошло… Впрочем, слишком печальной моя игра тоже не была — мог сыграть и хуже. Я хорошо начал игру, имел пару брейк-пойнтов, однако силы слишком быстро покинули меня — я выдохся. Странное чувство, ведь ранее со мной такого не бывало.

Уже спустя три гейма я задумался о том, как поберечь силы, быстрее восстанавливаться между розыгрышами. Не знаю, связано ли это с коронавирусом, но, скорее всего, да", — цитирует бельгийца RTBF.