Гоффен — о поражении в Антверпене: я быстро выдохся, связываю это с короновирусом
Бельгийский теннисист Давид Гоффен прокомментировал поражение в первом же матче на соревнованиях в Антверпене (Бельгия). В двух сетах он уступил Маркосу Гирону — 3:6, 5:7. Две недели назад Давид снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за заражения коронавирусом.
«Чуда не произошло… Впрочем, слишком печальной моя игра тоже не была — мог сыграть и хуже. Я хорошо начал игру, имел пару брейк-пойнтов, однако силы слишком быстро покинули меня — я выдохся. Странное чувство, ведь ранее со мной такого не бывало.
Уже спустя три гейма я задумался о том, как поберечь силы, быстрее восстанавливаться между розыгрышами. Не знаю, связано ли это с коронавирусом, но, скорее всего, да", — цитирует бельгийца RTBF.
Гоффен: понятия не имею, как мог заразиться коронавирусом, — я был очень осторожен
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