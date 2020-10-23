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Шварцман вышел в 1/2 финала Кёльна, отыгравшись со счёта 2:6, 2:5

Шварцман вышел в 1/2 финала Кёльна, отыгравшись со счёта 2:6, 2:5
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман (2) одержал волевую победу в матче 1/4 финала соревнований категории АТР 250 в Кёльне (Германия). Со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:1 он обыграл представителя Испании Алехандро Давидовича-Фокина.

Стоит отметить, что в ходе матча Шварцман уступал со счётом 2:6, 2:5. Отыграв два брейка, Диего сделал счёт 5:5, однако снова упустил свою подачу. Тем не менее ему удалось в третий раз не позволить сопернику подать на матч.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Шварцман ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 15. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в финал турнира Шварцман поспорит с победителем встречи Йосихито Нисиока (Япония) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Соревнования в Кёльне проходят во второй раз за последние две недели. Призовой фонд турнира составляет € 325 тыс. Чемпионом турнира, который проходил в том же городе с 12 по 18 октября стал немец Александр Зверев — в финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Кёльн-2. 1/4 финала
23 октября 2020, пятница. 18:05 МСК
Алехандро Давидович Фокина
64
Испания
Алехандро Давидович Фокина
А. Давидович Фокина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 3 1
2 		7 7 6
         
Диего Шварцман
9
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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