Кудерметова не сумела удержать победу над Брэйди и покинула турнир в Остраве

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA категории Premier в Остраве (Чехия). В четвертьфинальной встрече она уступила представительнице США Дженнифер Брэйди — 7:6 (7:5), 3:6, 1:6.
Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. 47-я ракетка мира Кудерметова выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из пяти. Её соперница, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, 14 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из девяти.
Соперницей Брэйди по полуфиналу станет победитель матча Арина Соболенко (Беларусь) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.
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