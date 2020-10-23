Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кудерметова не сумела удержать победу над Брэйди и покинула турнир в Остраве

Кудерметова не сумела удержать победу над Брэйди и покинула турнир в Остраве
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA категории Premier в Остраве (Чехия). В четвертьфинальной встрече она уступила представительнице США Дженнифер Брэйди — 7:6 (7:5), 3:6, 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. 47-я ракетка мира Кудерметова выполнила шесть эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт из пяти. Её соперница, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, 14 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из девяти.

Соперницей Брэйди по полуфиналу станет победитель матча Арина Соболенко (Беларусь) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Острава. 1/4 финала
23 октября 2020, пятница. 19:10 МСК
Дженнифер Брэйди
26
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		3 1
         
Вероника Кудерметова
47
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020