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Азаренко: взяв гейм на подаче Мертенс со счёта 40:0, я вдавила педаль газа в пол

Азаренко: взяв гейм на подаче Мертенс со счёта 40:0, я вдавила педаль газа в пол
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала выход в полуфинал турнира категории Premier в Остраве (Чехия). В матче 1/4 финала она со счётом 6:4, 6:1 победила бельгийку Элисе Мертенс.

«Первый сет был очень классным — каждый второй розыгрыш я завершала виннером, а невынужденных ошибок практически не было. Чувствовала, что качество игры было невероятно высоким — я просто наслаждалась таким теннисом.

Во второй партии при счёте 2:1 счёт на подаче Элисе был 40:0. Возьми она тот гейм и кто знает, что было бы дальше… Тот брейк был очень важным для меня — я выцарапала очко и вдавила педаль газа в самый пол», — цитирует Азаренко официальный сайт WTA.

За выход в финал соревнований Виктория поспорит с представительницей Греции Марией Саккари.

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