«Тебя не должно быть здесь». Хачанов поругался с судьёй и дважды ударил по его вышке

Неоднозначный эпизод случился в концовке второго сета четвертьфинального матча соревнований в Антверпене (Бельгия), в котором встречались россиянин Карен Хачанов и британец Даниэль Эванс.
При счёте 7:7 на тай-брейке Хачанов счёл, что мяч после удара Эванса ушёл в аут, но судья на линии зафиксировал попадание в корт. Поскольку на соревнованиях нет системы Hawk-Eye, этот эпизод возмутил российского теннисиста.
«Близко? Где там близко? Посмотри, как там аут! Вы все это видели и молчите? Что ты тут вообще делаешь?» — закричал Хачанов.
«Я не могу отменить решение линейного судьи», — ответил вышечник.
«Тогда зачем ты тут вообще сидишь? Тогда тебя не должно быть здесь. Мы могли бы и без тебя отыграть. Бред какой-то. Без системы Hawk-Eye ты обязан видеть каждый мяч», — продолжил возмущаться Карен.
Невзирая на недовольство россиянина, судья не отменил решение линейного судьи. Следующий розыгрыш Хачанов проиграл, а вместе с ним и сет. В решающей партии Карен уступил со счётом 4:6.
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