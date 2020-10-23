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«Тебя не должно быть здесь». Хачанов поругался с судьёй и дважды ударил по его вышке

«Тебя не должно быть здесь». Хачанов поругался с судьёй и дважды ударил по его вышке
Теннис / ATP 0

Неоднозначный эпизод случился в концовке второго сета четвертьфинального матча соревнований в Антверпене (Бельгия), в котором встречались россиянин Карен Хачанов и британец Даниэль Эванс.

При счёте 7:7 на тай-брейке Хачанов счёл, что мяч после удара Эванса ушёл в аут, но судья на линии зафиксировал попадание в корт. Поскольку на соревнованиях нет системы Hawk-Eye, этот эпизод возмутил российского теннисиста.

«Близко? Где там близко? Посмотри, как там аут! Вы все это видели и молчите? Что ты тут вообще делаешь?» — закричал Хачанов.

«Я не могу отменить решение линейного судьи», — ответил вышечник.

«Тогда зачем ты тут вообще сидишь? Тогда тебя не должно быть здесь. Мы могли бы и без тебя отыграть. Бред какой-то. Без системы Hawk-Eye ты обязан видеть каждый мяч», — продолжил возмущаться Карен.

Невзирая на недовольство россиянина, судья не отменил решение линейного судьи. Следующий розыгрыш Хачанов проиграл, а вместе с ним и сет. В решающей партии Карен уступил со счётом 4:6.

Антверпен. 1/4 финала
23 октября 2020, пятница. 17:05 МСК
Даниэль Эванс
35
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 9 6
6 		6 7 4
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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