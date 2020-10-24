«Hawk-Eye уже не нужен и на харде?» Шаповалов отреагировал на скандал с участием Хачанова

Канадский теннисист Денис Шаповалов отреагировал на конфликт россиянина Карена Хачанова с судьей четвертьфинального матча соревнований в Антверпене (Бельгия). Напомним, третья ракетка России эмоционально отреагировал на спорное решение линейного судьи, которое отказался отменять вышечник.



«Да, видимо, теперь система Hawk-Eye нам не нужна уже и на харде. Браво, АТР», — написал Шаповалов на своей странице в «Твиттере».



Таким образом Денис сделал отсылку на своей матч второго круга «Ролан Гаррос», в котором он уступил испанцу Роберто Карбальесу-Баэне со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:8.



Канадец дважды не смог подать на матч. В первом случае, при счёте 5:4, 30:15 в пятом сете, мяч после удара Карбальеса-Баэны не попал в корт, однако судьи посчитали, что он задел линию. Таким образом, счёт вместо 40:15 (и двух матчболов у Шаполовалова) стал 30:30. Этот гейм Денис проиграл. Ещё после того матча канадец возмущался отсутствием системы Hawk-Eye на грунтовых кортах.

«Тебя не должно быть здесь». Хачанов поругался с судьёй и дважды ударил по его вышке