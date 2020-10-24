Соболенко проигрывала 0:6, 0:4, взяла медицинскую паузу и выиграла все оставшиеся геймы

Невероятный матч состоялся в четвертьфинале соревнований категории Premier, которые проходят в Остраве (Чехия). Белорусская теннисистка Арина Соболенко крайне неудачно начала встречу, проиграв все первые 10 геймов испанке Саре Соррибес-Тормо.
При счёте 0:6, 0:4 Соболенко взяла медицинский тайм-аут, после чего начался камбек. Арина выиграла все оставшиеся геймы до конца встречи (12 подряд) и выиграла встречу с итоговым счётом 0:6, 6:4, 6:0.
Соперницей Соболенко по полуфиналу станет американка Дженнифер Брэйди, обыгравшая Веронику Кудерметову из России.
Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.
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