Соболенко проигрывала 0:6, 0:4, взяла медицинскую паузу и выиграла все оставшиеся геймы

Невероятный матч состоялся в четвертьфинале соревнований категории Premier, которые проходят в Остраве (Чехия). Белорусская теннисистка Арина Соболенко крайне неудачно начала встречу, проиграв все первые 10 геймов испанке Саре Соррибес-Тормо.



При счёте 0:6, 0:4 Соболенко взяла медицинский тайм-аут, после чего начался камбек. Арина выиграла все оставшиеся геймы до конца встречи (12 подряд) и выиграла встречу с итоговым счётом 0:6, 6:4, 6:0.



Соперницей Соболенко по полуфиналу станет американка Дженнифер Брэйди, обыгравшая Веронику Кудерметову из России.



Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.