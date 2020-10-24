Зверев вторую неделю подряд выходит в полуфинал турнира в Кёльне

Немецкий теннисист Александр Зверев пробился в полуфинал турнира категории АТР 250 в Кёльне (Германия). В матче 1/4 финала он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино (Франция) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.



Продолжительность встречи составила 2 часа 40 минут. Седьмая ракетка мира Зверев 16 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Маннарино 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейка.



За выход в финал Зверев поспорит с итальянцем Янником Синнером, который обыграл Жиля Симона из Франции.



Соревнования в Кёльне проходят во второй раз за две недели. Призовой фонд турнира составляет € 325 тыс. Чемпионом турнира, который проходил в том же городе с 12 по 18 октября, стал Александр Зверев.