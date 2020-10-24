Карен Хачанов прокомментировал скандал с судьёй во время матча 1/4 финала в Антверпене

24-летний российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями и переживаниями по итогам игры 1/4 финала турнира в Антверпене (Бельгия) с британцем Даниэлем Эвансом (1-2), который запомнился зрителям скандалом с участием спортсмена из России и судьи на вышке.

«Я просто хотел сказать несколько слов после сегодняшнего матча. Сегодня это был эмоциональный, сложный и непростой матч… Хочу сказать, что после игры я разговаривал с судьёй. Он очень сожалел и извинился передо мной за ошибки, которые он сделал во время нашего матча, в свою очередь, я извинился перед ним за моё грубое поведение. В конце концов, все мы люди и можем ошибаться… Я не хотел никого оскорблять и так себя вести. Я просто не мог сдерживать себя в эти решающие моменты… Что, в конечном итоге, отразилось на результате матча…

Всем спасибо за поддержку. Она много значит», — опубликовал послание Хачанов в своём «инстаграм»-сториз.