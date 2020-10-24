Шварцман — о невероятном камбэке: теннис безумен — мой соперник должен был выиграть

Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал свой выход в полуфинал соревнований в Кёльне (Германия). В матче с Алехандро Давидовичем-Фокиной ему пришлось отыгрываться со счёта 2:6, 2:5. Итоговый счёт — 2:6, 7:6 (7:3), 6:1.



«Да, порой теннис бывает безумным. Наверное, сегодня мне повезло. Но и по этой причине тоже я являюсь таким высокорейтинговым игроком — каждый раз, терпя неудачу, я пытаюсь найти любую возможность для того, чтобы сотворить камбэк. Как видите, сегодняшний матч не стал исключением.



Я очень старался, ведь соперник — классный игрок. Первую половину матча я просто пытался сделать на корте хоть что-то, но толку не было никакого, поскольку Алехандро играл идеально. В двух партиях он заслуживал победы», — цитирует Шварцмана официальный сайт АТР.

Шварцман вышел в 1/2 финала Кёльна, отыгравшись со счёта 2:6, 2:5