Эванс — о победе над Хачановым: именно ради этого мы и занимаемся теннисом
Британский теннисист Даниэль Эванс прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым, благодаря которой он пробился в полуфинал соревнований в Антверпене (Бельгия).
В 2020 году Эванс уже семь раз обыгрывал теннисистов топ-20: Карена Хачанова (дважды), Андрея Рублёва, Давида Гоффена, Фабио Фоньини и Алекса де Минора. При этом у него лишь 6 поражений в играх с теми же игроками топ-20.
«Приятно играть с этими парнями — именно ради этого мы и занимаемся теннисом. Я довольно ясно понимаю, как мне нужно играть, чтобы побеждать их — этим я и занимаюсь. Пытаюсь выполнить свой план, и у меня это неплохо получается, даже если по ту сторону корта находится один из лучших теннисистов мира», — цитирует Эванса официальный сайт АТР.
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