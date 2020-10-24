Брэйди прокомментировала победу над Кудерметовой в Остраве

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди поделилась эмоциями после победы над россиянкой Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале соревнований категории Premier в Остраве (Чехия) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.
«Я всё чаще прибавляю в ходе матча и делаю камбэки? Что-то просто переключается внутри меня, и после этого я начинаю лучше подавать, играть более агрессивно. Ну и опыт. Чем больше матчей я играю, тем больше уверенности получаю. Она и помогает в камбэках. Стараюсь сосредоточиться не на том, что проиграла первую парию, а на том, как нужно играть для того, чтобы выиграть второй и, возможно, третий сеты.
Что касается матча с Кудерметовой, то я сильно расстроилась после поражения в первой партии, ведь я вела на тай-брейке со счётом 4:0. Как только мне удалось сравнять счёт по сетам, я просто поставила себе задачу — концентрироваться на каждом мяче, каждом розыгрыше.», — цитирует Брэйди официальный сайт WTA.
- 24 октября 2020
-
13:11
-
13:10
-
10:57
-
10:57
-
09:53
-
09:35
-
03:06
-
01:12
-
00:54
-
00:34
-
00:01
-
00:01
- 23 октября 2020
-
22:47
-
21:20
-
20:51
-
19:49
-
18:40
-
18:03
-
17:33
-
16:40
-
15:55
-
15:48
-
14:49
-
13:51
-
13:46
-
12:50
-
11:57
-
10:35
-
09:47
-
09:23
-
08:47
-
05:13
-
01:38
- 22 октября 2020
-
23:25
-
22:15