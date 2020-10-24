Брэйди прокомментировала победу над Кудерметовой в Остраве

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди поделилась эмоциями после победы над россиянкой Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале соревнований категории Premier в Остраве (Чехия) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1.



«Я всё чаще прибавляю в ходе матча и делаю камбэки? Что-то просто переключается внутри меня, и после этого я начинаю лучше подавать, играть более агрессивно. Ну и опыт. Чем больше матчей я играю, тем больше уверенности получаю. Она и помогает в камбэках. Стараюсь сосредоточиться не на том, что проиграла первую парию, а на том, как нужно играть для того, чтобы выиграть второй и, возможно, третий сеты.



Что касается матча с Кудерметовой, то я сильно расстроилась после поражения в первой партии, ведь я вела на тай-брейке со счётом 4:0. Как только мне удалось сравнять счёт по сетам, я просто поставила себе задачу — концентрироваться на каждом мяче, каждом розыгрыше.», — цитирует Брэйди официальный сайт WTA.