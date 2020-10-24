Симон: Надаль не укладывается в рамки. В связи с этим многие связывают его с допингом
Французский теннисист Жиль Симон в своей автобиографии сравнил Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
«Некоторым людям сложно принять тот факт, что Надаль мог быть лучше Федерера с точки зрения игры. Чтобы утвердиться в этом мнении, даже распространяются слухи о допинге у испанца.
Проблема в том, что Надаль просто не укладывается в общепринятые рамки. При всём этом никто и никогда не поднимает вопрос о физической готовности Федерера, которая ничем не уступает той, что есть у Рафаэля. Вдумайтесь только: Роджер сыграл пять сетов в финале Australian Open — 2017. И всё это в 35 лет. Никто этого даже не заметил», — приводит слова Симона Sportskeeda.
Симон 9 раз играл с Федерером и сумел дважды одержать победу. В 9 матчах с Надалем у Жиля 1 победа.
- 24 октября 2020
-
13:11
-
13:10
-
10:57
-
10:57
-
09:53
-
09:35
-
03:06
-
01:12
-
00:54
-
00:34
-
00:01
-
00:01
- 23 октября 2020
-
22:47
-
21:20
-
20:51
-
19:49
-
18:40
-
18:03
-
17:33
-
16:40
-
15:55
-
15:48
-
14:49
-
13:51
-
13:46
-
12:50
-
11:57
-
10:35
-
09:47
-
09:23
-
08:47
-
05:13
-
01:38
- 22 октября 2020
-
23:25
-
22:15
Партнерский контент