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Симон: Надаль не укладывается в рамки. В связи с этим многие связывают его с допингом

Симон: Надаль не укладывается в рамки. В связи с этим многие связывают его с допингом
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Жиль Симон в своей автобиографии сравнил Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Некоторым людям сложно принять тот факт, что Надаль мог быть лучше Федерера с точки зрения игры. Чтобы утвердиться в этом мнении, даже распространяются слухи о допинге у испанца.

Проблема в том, что Надаль просто не укладывается в общепринятые рамки. При всём этом никто и никогда не поднимает вопрос о физической готовности Федерера, которая ничем не уступает той, что есть у Рафаэля. Вдумайтесь только: Роджер сыграл пять сетов в финале Australian Open — 2017. И всё это в 35 лет. Никто этого даже не заметил», — приводит слова Симона Sportskeeda.

Симон 9 раз играл с Федерером и сумел дважды одержать победу. В 9 матчах с Надалем у Жиля 1 победа.

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