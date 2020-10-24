Свёнтек ушла на карантин после встречи с заражённым COVID-19 президентом Польши Дудой
Польская теннисистка Ига Свёнтек была вынуждена самоизолироваться после информации о положительном результате теста на коронавирус у президента Польши Анджея Дуды. Об этом спортсменка написала на своей странице в «Твиттере».
О заражении чиновника стало известно сегодня, а ещё вчера, 23 октября, он вручал 19-летней теннисистке государственную награду «Крест Заслуги».
«Ни у меня, ни у членов моей команды нет симптомов коронавируса. Мы регулярно проводим тесты. В соответствии с действующими процедурами мы уходим на карантин. Повторные тесты сделаем через три дня. Желаем всем здоровья, берегите себя!» — написала теннисистка.
Напомним, в начале октября Свёнтек сенсационно стала победительницей Открытого чемпионата Франции.
- 24 октября 2020
-
15:54
-
15:27
-
15:06
-
13:11
-
13:10
-
10:57
-
10:57
-
09:53
-
09:35
-
03:06
-
01:12
-
00:54
-
00:34
-
00:01
-
00:01
- 23 октября 2020
-
22:47
-
21:20
-
20:51
-
19:49
-
18:40
-
18:03
-
17:33
-
16:40
-
15:55
-
15:48
-
14:49
-
13:51
-
13:46
-
12:50
-
11:57
-
10:35
-
09:47
-
09:23
-
08:47
-
05:13
Партнерский контент