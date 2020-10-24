Свёнтек ушла на карантин после встречи с заражённым COVID-19 президентом Польши Дудой

Польская теннисистка Ига Свёнтек была вынуждена самоизолироваться после информации о положительном результате теста на коронавирус у президента Польши Анджея Дуды. Об этом спортсменка написала на своей странице в «Твиттере».



О заражении чиновника стало известно сегодня, а ещё вчера, 23 октября, он вручал 19-летней теннисистке государственную награду «Крест Заслуги».



«Ни у меня, ни у членов моей команды нет симптомов коронавируса. Мы регулярно проводим тесты. В соответствии с действующими процедурами мы уходим на карантин. Повторные тесты сделаем через три дня. Желаем всем здоровья, берегите себя!» — написала теннисистка.

Напомним, в начале октября Свёнтек сенсационно стала победительницей Открытого чемпионата Франции.