Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свёнтек ушла на карантин после встречи с заражённым COVID-19 президентом Польши Дудой

Свёнтек ушла на карантин после встречи с заражённым COVID-19 президентом Польши Дудой
Теннис / WTA 0

Польская теннисистка Ига Свёнтек была вынуждена самоизолироваться после информации о положительном результате теста на коронавирус у президента Польши Анджея Дуды. Об этом спортсменка написала на своей странице в «Твиттере».

О заражении чиновника стало известно сегодня, а ещё вчера, 23 октября, он вручал 19-летней теннисистке государственную награду «Крест Заслуги».

«Ни у меня, ни у членов моей команды нет симптомов коронавируса. Мы регулярно проводим тесты. В соответствии с действующими процедурами мы уходим на карантин. Повторные тесты сделаем через три дня. Желаем всем здоровья, берегите себя!» — написала теннисистка.

Напомним, в начале октября Свёнтек сенсационно стала победительницей Открытого чемпионата Франции.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020