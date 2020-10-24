Азаренко обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Остраве
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Остраве (Чехия). В матче 1/4 финала она со счётом 6:1, 6:3 обыграла гречанку Марию Саккари.
Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Азаренко 3 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнов из 13. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За главный трофей соревнований Азаренко поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Дженнифер Брэйди (США).
Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.
- 24 октября 2020
-
16:58
-
16:48
-
15:54
-
15:27
-
15:06
-
13:11
-
13:10
-
10:57
-
10:57
-
09:53
-
09:35
-
03:06
-
01:12
-
00:54
-
00:34
-
00:01
-
00:01
- 23 октября 2020
-
22:47
-
21:20
-
20:51
-
19:49
-
18:40
-
18:03
-
17:33
-
16:40
-
15:55
-
15:48
-
14:49
-
13:51
-
13:46
-
12:50
-
11:57
-
10:35
-
09:47
-
09:23
Партнерский контент