Азаренко обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Остраве

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Остраве (Чехия). В матче 1/4 финала она со счётом 6:1, 6:3 обыграла гречанку Марию Саккари.



Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Азаренко 3 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнов из 13. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



За главный трофей соревнований Азаренко поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Дженнифер Брэйди (США).



Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.