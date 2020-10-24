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Азаренко обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Остраве

Азаренко обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Остраве
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Остраве (Чехия). В матче 1/4 финала она со счётом 6:1, 6:3 обыграла гречанку Марию Саккари.

Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Азаренко 3 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнов из 13. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За главный трофей соревнований Азаренко поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Дженнифер Брэйди (США).

Турнир в Остраве проходит впервые. Власти Чехии разрешили провести турнир, несмотря на запрет на проведение спортивных мероприятий в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. Соревнования проходят с 19 по 25 октября.

Острава. 1/2 финала
24 октября 2020, суббота. 15:05 МСК
Мария Саккари
23
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
14
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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